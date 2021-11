Maria Cândida mostra cicatrizes de redução de mama

A jornalista Maria Cândida revelou nas redes sociais as cicatrizes de quando fez uma cirurgia de redução de mamas e revelou que pretende fazer tatuagens na região.

“A foto acima mostra pela última vez a cicatriz que tenho nos seios, por causa da redução de mama. Última vez, porque farei a sétima tatuagem sobre essa cicatriz que quero ressignificar”, escreveu em um post feito no Instagram.

Maria ainda falou sobre mudanças e liberdade feminina.

“Sou super a favor de ter marcas do tempo e da vida no meu corpo, no rosto, estou ‘grisalhando’ os cabelos… de boa! Mas sou também muito a favor de a Mulher viver o que está afim, o que dá prazer a ela, de mudar o que quer, na hora que quer, de ser a dona do seu corpo, do seu destino e não ficar pagando pau para regra nenhuma, a não ser a dela”, completou.

A apresentadora também falou sobre a cicatriz da cesária, hoje coberta por uma tatuagem.

“Tenho seis tatuagens e uma delas cobre a cicatriz da cesárea que deu vida a minha filha Lara. Marca um momento lindo da minha vida, óbvio! Mas no fundo nunca gostei dela esteticamente. Por isso, mudei em 2015. A Lara nasceu em 2005 e demorei 10 anos para virar essa chave e fazer o que tinha vontade. Arrematei com um desenho tribal na barriga, que adoro”, mencionou.

Maria disse que vai mostrar o resultado das tatuagens amanhã e que o trabalho será feito pelo tatuador Paulão, do estúdio Soul Tattoo.