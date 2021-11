Maria Fernanda Cândido está em novo filme do universo Harry Potter, diz site

Maria Fernanda Cândido está no elenco de “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, terceiro filme da franquia sobre o universo de Harry Potter. A informação é do site norte-americano IMDB.

Havia especulação de que o longa seria ambientado no Brasil, porém as filmagens já começaram e o país não foi incluído entre as locações. Maria Fernanda está creditada pelo site como parte do elenco da produção, que inclui nomes de peso como Jude Law, Ezra Miller e Eddie Redmayne.