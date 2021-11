Marido de Bianca Andrade se revolta com boatos de traição: ‘Monte de mentira’

O marido de Bianca Andrade utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (23) para comentar os boatos de que teria traído a esposa durante uma viagem. Em seu Instagram, Fred se mostra revoltado com os rumores e pontua que o disse me disse não passa de “mentiras”.

“Eu vi que mais uma vez inventaram um monte de mentira e vim aqui de novo me posicionar negando tudo isso. Tudo o que está aparecendo por aí é tudo mentira. Porém, tem uma diferença dessa vez, eu cansei, não aguento mais”, desabafou.

“É um desrespeito para mim como pessoa, como marido, como pai, jornalista, profissional, como tudo. Então já estou falando com assessoria, com advogados e a gente vai tomar as devidas providências”, garantiu marido da ex-BBB.