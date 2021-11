Marido de Boca Rosa aparece em balada com mulheres e web aponta traição; veja vídeo

O nome de Bianca Andrade apareceu entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira (23). Conhecida como Boca Rosa, a influencer se viu no meio de um burburinho sobre traição.

Um vídeo de seu marido, Fred Desimpedidos, dançando com três mulheres supostamente em uma balada no Qatar viralizou nas redes sociais. Segundo informações do perfil “Galo Intruso”, as imagens teriam sido gravadas no último domingo (21).

“Eu não sei o por quê da surpresa, onde supostamente Fred teria traído Boca Rosa [Bianca Andrade]. Eles sempre deixaram claro que tinham um relacionamento aberto, no qual ele pode ficar com quem ele quiser [Inclusive homens], e ela pode ficar com quem ela quiser [inclusive mulheres]. Tudo aconteceu quando o boy [Fred] foi para um resort e muita gente, além dos amigos, viram ele na piscina com uma menina de vinte e poucos anos. Ele estava bem solto todo e se querendo. Depois, ambos foram para o quarto”, escreveu a página de fofocas na legenda da postagem.

O vídeo foi o suficiente para a web apontar uma suposta traição de Fred, que foi ao Qatar a trabalho. Internautas levaram os nomes dos dois aos trends do Twitter e não pouparam críticas.

Veja o vídeo e os comentários da web: