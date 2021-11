Marido de Ivete Sangalo é visto em festa sem aliança, diz colunista

Fãs que acompanham a rotina de Ivete Sangalo e Daniel Cady estranharam o perfil do nutricionista nesta sexta-feira (19). Desde que cresceram os boatos de uma possível separação entre um dos casais mais queridos do público brasileiro, não se fala outra coisa na internet.

De acordo com Leo Dias, do ‘Metrópoles’, Daniel marcou presença em uma festa de casamento que aconteceu no último dia 15 e a falta da aliança na mão esquerda chama atenção.