Marília Mendonça brincava por ser chamada de ‘Adele sertaneja’: ‘Porque eu sou gordinha’

Jovens, com vozes potentes e números impressionantes de audiência. Não à toa, Marília Mendonça era muitas vezes chamada de “Adele brasileira”. Principalmente pela imprensa internacional. Em 2019, ela brincou com a comparação entre ela e a cantora inglesa que hoje tem 33 anos: “Eu odeio questão de disputa, de ultrapassar ou coisas do tipo, mas eu acho muito bom ser comparada a tal artista porque eu sou muito fã dela. Vocês ficam me iludindo falando que eu tenho a qualidade vocal da Adele que eu tenho a qualidade de composição, mas é só porque eu sou gordinha. Esse é o problema de vocês”.