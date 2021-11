Marília Mendonça é a artista mais tocada do mundo na plataforma Spotify

O falecimento precoce da cantora Marília Mendonça chocou o Brasil na última sexta-feira (5). Já fazendo falta, desde o anúncio da tragédia as músicas da artista voltaram as primeiras posições nos charts do Brasil e do mundo. Neste domingo (7), segundo dados do Spotify Daily Data, que compila os números da plataforma, Marília Mendonça foi a cantora mais ouvida do mundo no sábado (6). Ao todo, foram mais de 28 milhões de reproduções.

No Brasil, a cantora também domina o Spotify Brasil com 74 músicas no Top 200 da plataforma. Só dentro do Top 50, Marília aparece com 17 músicas, sendo 3 no Top 10, incluindo os dois primeiros lugares, com “Esqueça-me Se For Capaz” no topo e “Todo Mundo Menos Você” em segundo lugar. As canções fazem parte do último projeto lançado pela artista, “Patroas 35%”, com Maiara e Maraisa.

Além de ser a música mais ouvida entre os ouvintes brasileiros do Spotify, “Esqueça-me Se For Capaz” também estreou na parada global da plataforma, aparecendo na lista das mais ouvidas do mundo na 48ª posição. Ao todo foram mais de 1 milhão de reproduções só neste sábado (6), sendo sendo 1.401.029 só de usuários brasileiros. No total, somente no Brasil, as músicas de Marília foram reproduzidas mais de 22 milhões de vezes no Spotify.