Marília Mendonça é eleita ‘Cantora do Ano’ pelo Prêmio Multishow 2021

A morte precoce da cantora Marília Mendonça abalou todo o Brasil. Recordista nas plataformas digitais e sempre presente como indicada nas premiações brasileiras e internacionais, como o Grammy Latino, era de se esperar que a cantora fosse mais uma vez reconhecida e homenageada. Na tarde deste domingo (7), o Prêmio Multishow 2021 anunciou que Marília Mendonça vai receber o troféu de ‘Cantora do Ano’.

“‘Você virou saudade aqui dentro de casa’ e não poderíamos agradecer de forma diferente tudo o que você representa para a música brasileira. Marília Mendonça é a nossa Cantora do Ano e estão canceladas as votações para a categoria no #PrêmioMultishow 2021”, diz a nota.

A votação para a categoria da premiação foi cancelada como forma de homenagear o legado da artista na história da música do Brasil.

“Em um gesto de amor, respeito e sororidade, Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luísa Sonza se juntaram à família Multishow e aos fãs de todo o Brasil para homenagear a inesquecível Patroa. Marília e seu legado serão lembrados na cerimônia deste ano. E, por aqui, seguiremos aplaudindo e celebrando seu talento e sua história”, finaliza a publicação.