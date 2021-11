Marília Mendonça faria estreia como atriz em série da Globoplay

Após a morte da cantora, Alice Wegmann, que está no elenco da produção, revelou o papel de Marília, mostrando um trecho do roteiro.

“Marília foi muito, ela foi o Brasil inteiro, foi o que todo mundo queria cantar. Minha personagem em ‘Rensga Hits’, a Raíssa, foi desde sempre uma homenagem a ela em vida. Nossa maior referência e inspiração. Uma menina que me atravessou da forma mais intensa possível, que me transformou, assim como fez Marília, sem mesmo saber quem eu era. Quando um artista se vai, parece que a gente perde o alcance da imaginação de tudo aquilo que podemos ser… Eu sinto muito”, continuou.

“Todo meu amor e minha admiração, toda força e orações pra família e amigos desse cometa que passou aqui na terra, e também de todos os outros presentes no avião. Hoje eu só posso fazer o que fiz o ano inteiro: ouvir a voz dela no volume máximo. Meu Deus, esse é o tipo de sofrência eu nunca queria ter tido hoje. a minha idade, meu Deus… Tanta coisa pra realizar ainda. Que Deus conforte nossos corações. obrigada, Marília. Todos os aplausos pra você”, finalizou.

Além de Alice, Deborah Secco, Fabiana Karla e Jeniffer Dias estão no elenco da série. E a gente esperou tanto o momento desse dia de gravar com ela… E não deu… Mas estávamos com ela na cabeça o tempo todo! Lembra que cantei ‘Infiel’ no meu niver? Muito triste… Inaceitável”, lamentou Fabiana. “Dilacerada”, escreveu Deborah.