Marília Mendonça trabalhava com equipe de Cristiano Araújo

Em ascenção, Marília Mendonça havia contratado parte da banda de Cristiano Araújo após o cantor morrer em acidente trágico de carro no dia 24 de junho de 2015. Por ironia do destino, seis anos depois, no auge do sucesso, a cantora nos deixou nesta sexta-feira (05). Foto: Reprodução | Instagram

Produtor, músicos e seguranças do sertanejo foram contratados pela rainha da sofrência. “A gente trabalhava com Cristiano Araújo e, logo após o ocorrido com Cristiano, surgiu a Marília Mendonça em nossas vidas”, disse Henrique Ribeiro, em entrevista antiga à TV Globo.

“O foco do Cristiano sempre foi um exemplo pra mim. Ele sempre foi um artista mais artista que todos. Ele amava demais o que ele fazia. Gostaria de ter batido mais um papo com ele, de ter tido mais contato com ele”, disse Marília em entrevista antiga no Altas Horas. O diretor musical e baterista da cantora de despediu da cantora nas redes sociais: “Que dor inexplicável, meu Deus. Duas vezes não, cara. De novo não”. Ele também trabalhava com Cristiano antes de integrar a equipe da sertaneja.