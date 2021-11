Marília Mendonça: veja como foram os últimos shows da cantora em Salvador

A última vez em que a cantora Marília Mendonça desembarcou em Salvador foi em setembro de 2019, antes da pandemia do covid-19. Ela estava no line up do Salvador Fest, evento que reúne inúmeros artistas baianos e nacionais.

Além desse, Marília esteve aqui em abril com um show itinerante chamado “Todos os Cantos” e se apresentou no Largo do Pelourinho, em frente à casa Jorge Amado. O conteúdo foi transformado em um DVD, o terceiro da carreira da cantora.

A canção ‘Apaixonadinha’ teve participação de Léo Santana e da Banda Didá. No mesmo dia da turnê surpresa, Marília chegou a visitar lugares turístico da cidade como Farol da Barra e Avenida Sete para divulgar a apresentação gratuita.