Marina Ruy Barbosa sobre seus negócios: ‘Sou a minha velha da lancha’

A atriz Marina Ruy Barbosa negou que seus negócios, assim como sua marca, recebam patrocínios ou aportes financeiros de homens. A artista usou as redes sociais para falar do assunto e repercutir especulações que circulam sobre suas atividades profissionais fora da dramaturgia. Ressaltou a necessidade em dar mérito para as mulheres e os trabalhos que elas realizam.