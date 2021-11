Marina Sena divulga show em Salvador para janeiro de 2022

A artista conquistou o público que curte o estilo pop alternativo com canções como “Por Supuesto”, “Voltei Pra Mim” e “Me toca” e já soma milhões de ouvintes – além de indicações a prêmios. Dentre as datas anunciadas pela mineira, está incluído um show em Salvador, no dia 30 de janeiro, no Trapiche Barnabé.