Marinha abre mais de 400 vagas para oficial em todo o Brasil

A Marinha do Brasil abriu um novo concurso que deve preencher ao menos 420 vagas temporárias de nível superior. As oportunidades são para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de oficiais, com remuneração inicial em torno de R$10 mil reais. As inscrições começam na próxima terça-feira (23), com editais pelos nove Distritos Navais do país.