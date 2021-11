Marisa abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

A Marisa está com 10 oportunidades de emprego disponíveis para o Programa de Trainee, que será lançado pela empresa no ano de 2022. Todas as vagas são para a cidade de São Paulo, e serão exclusivas para todos os profissionais que se identificam com o gênero feminino. CONFIRA!

Marisa anuncia vagas de emprego para Programa de Trainee

A Marisa está com novas vagas de emprego disponíveis em São Paulo. Os cargos são para candidatas com escolaridade superior completa nas áreas de licenciatura ou cursos bacharelados, formadas entre os períodos de 2019 a 2021. A empresa não exige experiência anterior na função.

Será considerado como diferencial as participantes que tenham sido voluntárias em algum projeto ou ONG, tenham feito intercâmbio, etc. Não é necessário ser fluente em inglês.



O Programa de Trainee terá duração de dois anos a contar da data de contratação. As candidatas contratadas conhecerão a empresa Marisa por completo e todo o método de trabalho que a empresa utiliza, participarão de palestras e projetos e contato direto com executivos e os mentores do programa Trainee.

Além dos salários compatíveis com o cargo, as mulheres contratadas pela empresa receberão alguns benefícios, como por exemplo, plano médico e odontológico, descontos em todas as redes Marisa, oportunidade de Home Office além de horários flexíveis e folgas no aniversário.

Como realizar sua inscrição

Para as profissionais que possuem interesse em fazer parte do grupo de colaboradores da empresa, devem realizar sua inscrição através do site Trainee Marisa. Todas as informações sobre as vagas, estão disponíveis através do link.

As inscrições poderão ser realizadas do dia 16/11/2021 até 10/01/2022, boa sorte a todas!

