Mateus Aleluia lança novo álbum ‘Afrocanto das Nações – Jêje’

O cantor e compositor Mateus Aleluia lança o seu mais novo álbum “Afrocanto das Nações – Jêje”, nesta terça-feira (30), às 18h. Com o foco na valorização da herança afromusical, o projeto é resultado de uma pesquisa feita no Benin e Brasil e também conta com um museu virtual com os registros feitos pelo músico e pela diretora artística Tenille Bezerra.

“Estou me impondo e me dando vida com o início do desenrolar deste projeto que permitiu um processo de pesquisa etnomusical no Benin e no Brasil, para revelar os enlaces e conexões dos cantos dos nkisis, voduns e orixás, em sua terra de origem no continente africano e na Bahia”, contou Mateus Aleluia.

O trabalho, lançado pelo Natura Musical, está em plataformas como Spotify, Deezer e iTunes. Já o museu virtual, fica disponível no site, com entrevistas, fotografias, vídeos e textos.