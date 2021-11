O Pipa Sun Sessions recebe no sábado, dia 25 de dezembro, a dupla Matheus & Kauan, no pôr do sol da Praia do Flamengo. A dupla de goiana apresenta os grandes sucessos da carreira como “Que sorte a nossa”, “Decide aí”, “Vou ter que superar” e canções do novo projeto audiovisual da dupla que foi gravado neste mês de novembro. Além disso, o evento conta ainda com show de Eric Land.