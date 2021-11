Matheuzinho se despede de Marília com depoimento sobre último encontro

Depois de ter retirado a foto do perfil e declarado luto com uma foto preta, o cantor Matheuzinho fez duas postagens em uma rede social sobre o acidente que resultou na morte de Marília Mendonça. Na publicação, ele colocou fotos íntimas dele com a Rainha da Sofrência e escreveu:

“Marília, meu amor, estou com meu coração devastado, sem chão, nem sei se consigo escrever aqui tudo o que estou sentindo. Dói demais. Hoje de manhã quando te deixei na academia, nos despedimos e prometemos nos ver domingo, conversamos tanto essa madrugada né Fifi? Falamos sobre tudo! Vivemos momentos lindos e sei que foram intensos e felizes! “, começou dizendo.

Ainda no depoimento, o artista exaltou a pessoa que Marília era com os mais próximos: “Filha exemplar, uma mãe dedicada, uma pessoa que sempre quis ajudar a todos que a rodeavam, uma profissional fornecida e sem dúvida uma mulher maravilhosa que tiva o privilégio de ter ao meu lado e pude dividir momentos incríveis, mesmo que por pouco tempo” , afirmou.

Antes de finalizar, ele relatou aos fãs a dor que sentia no momento: “A dor que sinto agora é imensa e inexplicável. Fica a saudade eterna que invadiu o meu coração sem data pra sair. Marília, descanse em paz”, finalizou.

O velório da cantora será hoje no Ginásio Goiânia Arena. Segundo os policiais militares que estão no local, a previsão é que o corpo da cantora chegue às 11h (de Brasília) para ser velado.

Relacionamento com Henrique Bahia

Em uma postagem seguinte, Matheuzinho se despediu do amigo Henrique Bahia. Chamando de Babazinho, ele escreveu: “Que dor meus irmãos! Eu não cansava de dizer o quanto admirava vcs, o coração do tamanho do mundo que vcs tinham e o tanto de amor, carinho e cuidado que vcs tinham com a Marília! Que Deus receba vcs de braços abertos meus amigos! Obrigado por tudo”

A publicação contém duas fotos do cantor com o produtor e um vídeo do produtor sendo massageado,