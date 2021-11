MC Mirella usa biquíni de fita e atualiza bronze no Rio de Janeiro; veja fotos

Vai, Malandra! MC Mirella está passando uns dias no Rio e aproveitou para renovar o bronze. A funkeira, de São Paulo, foi curtir um sol na Praia da Barra, na Zona Oeste, com um biquíni de fita isolante para deixar a marquinha “em dia”.

A cantora estava na cidade com uma amiga e atraiu todos os olhares com o biquíni, já usado por Anitta no famoso clipe lançado em 2017.