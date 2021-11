McDonald’s tem NOVOS empregos em Ribeirão Preto

McDonald’s, uma das maiores redes de fast-food do mundo, está oferecendo 30 oportunidades de emprego para moradores da região de Ribeirão Preto/SP. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

McDonald’s anuncia mais de 30 vagas de emprego

Todas as vagas ofertadas pela franquia, são para os cargos de Atendente. As funções possuem dois turnos, os selecionados trabalharão nos períodos diurnos ou noturnos.

A empresa informou que não é necessário ter experiência anterior na função, sendo assim, as vagas são uma ótima oportunidade para candidatos em busca do primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho.



Os candidatos selecionados participarão de um período de capacitação, preparando-os para atuar no cargo.

Os cargos de Atendentes de Restaurante são responsáveis por realizar todas as atividades de caixa, prestar atendimento aos clientes, montar e preparar os lanches e manter o local limpo e organizado.

Além do salário, a empresa fornece aos seus colaboradores alguns benefícios, tais como: plano médico e odontológico, vale alimentação e transporte e seguro de vida.

A etapa do processo seletivo resume-se em: inscrições, testes de conhecimentos, entrevista com o gerente, retorno da empresa aos selecionados e por fim a contratação.

O McDonald ‘s é considerado pela Great Place To Work, uma das melhores empresas para trabalhar, além disso, promovem a inclusão social e valorizam todo tipo de diversidade em sua equipe de colaboradores. Todos são bem vindos!

Como realizar sua inscrição

Os profissionais que possuem interesse nas vagas de Atendentes, podem realizar sua inscrição através do site. Todas as informações sobre a empresa, vagas, benefícios e outras oportunidades disponíveis podem ser conferidas na página.

