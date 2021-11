‘Me deu mais possibilidades’ – Futebol Interior

Tombos, MG, 10 (AFI) – Como o Tombense entrou em campo na última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C contra o Ypiranga-RS já com o acesso e a vaga na final garantidos, o técnico Rafael Guanaes aproveitou para poupar alguns jogadores visando os dois jogos da grande final contra o Ituano, que será disputado nos dois próximos sábados.

“Para nós, o resultado teria pouca interferência no sentido de tabela, mas nos portamos de uma forma muito profissional, respeitando a competição, os adversários, o futebol de uma forma geral. O resultado ficou em segundo plano, mas o empate, com tantas mudanças na formação, contra uma equipe que disputava o acesso, e mesmo assim tivemos mais chances de ganhar o jogo, foi satisfatório”, explicou o comandante enaltecendo o empate por 1 a 1.

“A ideia era chegar na reta final de competição aumentando a competitividade no dia a dia, amadurecendo a equipe e tendo novidades internas, buscando sempre melhorias. Os jogadores (que entraram) deram as respostas. Isso aumenta nosso leque de opções para entrar nesse momento final com mais possibilidades. Então, a equipe chega fortalecida nessa final”, completou.

O treinador ainda falou sobre os desafios que o Gavião Carcará terá pela frente para ficar com o título diante do Ituano. “Já vi jogos do Ituano, tem um jogo reativo, com contra-ataques muito rápidos e transições ofensivas eficientes. Estamos estudando, buscando estratégias para nos capacitar para esse primeiro jogo e depois pensar no segundo, daquilo que for acontecer. Mas é fazer uma construção para fazer dois grandes jogos na final”, finalizou.