Mega Sena não tem ganhador e deve pagar quase R$ 40 milhões no sábado – Futebol Interior

São Paulo, SP, 17 (AFI) – Não houve ganhador e nem milionário. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.429 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e deve pagar perto de R$ 38 milhões no próximo sábado.

Confira as dezenas sorteadas:

11 – 37 – 53 – 55 – 56 – 60.

A Quina teve 31 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 63.435,43.

A Quadra teve 2.462 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 1.141,05