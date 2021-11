Meia do Manaus-AM diz que clube evoluiu e buscará o acesso em 2022 – Futebol Interior

Manaus, AM, 9 (AFI) – O Manaus-AM fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série C, chegando até a última rodada do quadrangular com chances de acesso.

A derrota para o Novorizontino acabou adiando o sonho de estar na Série B mais uma vez. Agora, o clube se prepara para sua terceira temporada seguida na Série C.

MAIS FORTE

Para o meia Daniel Costa, que possui contrato com o clube até o fim da próxima temporada, o Manaus vem evoluindo a cada ano.

“Um clube igual o Manaus, que em seu segundo ano chega em um quadrangular, no último jogo com chances reais de acesso, isso é de se valorizar. Ano passado quase classificamos para o quadrangular. Esse ano, classificamos e quase subimos, ano que vem não tem jeito, vai dar certo”, disse ele.

“Não acho que faltou garra. Torcedor é emoção, e às vezes fazem críticas no calor do momento. O que fizemos nesse campeonato não foi nada fácil, é difícil você se classificar pra um quadrangular em um campeonato com equipes tradicionais, com investimentos até maiores do que o nosso”, continuou.

O ÚLTIMO JOGO

Daniel também falou da partida contra o Novorizontino, que poderia dar o acesso ao time.

“Tivemos um bom primeiro tempo, foi um jogo parelho, lógico que sofremos uma pressão, que é normal para quem joga fora de casa. No segundo tempo, depois que tomamos o gol, sentimos um pouco, mas mesmo assim conseguimos ficar com a bola, teve um chute perigoso do Douglas. Depois levamos o segundo, desmoronamos. Era um jogo franco, mas eles foram mais eficientes”, concluiu.