Meio-campista do Grêmio que está no Brasil-RS recebe sondagens de clubes paulista e um português – Futebol Interior

Pelotas, RS, 2 (AFI) – O meio-campista Rildo, que pertence ao Grêmio, e está no Brasil de Pelotas disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, recebeu sondagem de dois clubes de São Paulo para a disputa do Paulistão e de outro clube, de Portugal.

O Santo André e o Botafogo tem interesse em comprar o atleta. Os moldes buscados pelo Portimonense, de Portugal, foram semelhantes, mas com vínculo de um ano.

E O GRÊMIO?

Até agora, o Imortal não se manifestou e nem se movimentou sobre o caso. O planejamento para o próximo ano passa pela eventual queda do clube para a Série B.

O CONTRATO

Rildo renovou seu contrato com o Grêmio em maio de 2020. O atual vínculo tem validade até dezembro de 2023 e multa rescisória de 50 milhões de euros.