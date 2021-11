Mel Maia desmente ‘ficada’ com Melody: ‘Nunca nem nos conhecemos’

Após MC Melody afirmar em entrevista que já ficou com Mel Maia e não descartaria um romance, a própria atriz se pronunciou através das redes sociais e disse que nunca existiu uma “ficada” entre as duas. Através dos stories de seu perfil no Instagram, Mel disse que se quer conheceu a funkeira pessoalmente.

“Eu não entendi de onde o povo tirou isso até eu entrar nas redes sociais e ver que a Melody comentou em um podcast que nós ficamos. Gente, primeiro de tudo eu e a Melody nunca nem nos conhecemos pessoalmente, a gente não teve essa oportunidade a gente não conversa muito e nunca foi conversado sobre eu participar de nenhum clipe”, revelou

“Eu e a Melody a gente não conversa, a gente tem o Whatsapp uma da outra, a gente já se falou uma vez ou outra e eu vi que só tinha mensagem dela, só ligação dela praticamente, eu deixei ela no vácuo pra caramba, mas gente eu não fiz isso de propósito […] Eu não consigo dar conta de todas as mensagens”, disse.

“As pessoas tão sempre na internet inventando tudo sobre mim […] Já passei por tanta coisa gente, isso aí é o de menos. Tá tudo bem, eu não tô chateada, nem nada”, finalizou.