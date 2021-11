Melhor técnico do Goiano de 2017 está de volta ao mercado da bola – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – A temporada 2021 vai chegando ao seu final das competições, Série D do Brasileiro já definiu seu campeão, o Aparecidense-GO, na Série C Ituano-SP e Tombense decidem o título, na B Botafogo-RJ encaminha para levantar o troféu, já no Brasileirão o Atlético Mineiro lidera o campeonato na primeira posição.

E com final das competições nacional os clubes já começam seus planejamento visando a próxima temporada e de olho neste mercado está o experiente técnico Zé Teodoro eleito o melhor treinador do campeonato Goiano em 2017 ao levar o Aparecidense a terceira posição da competição naquela oportunidade, afastado dos clubes há pouco mais de um ano para cuidar da família e dos negócios ele está de volta.

“Foi um ano complicado para todos em todos os setores e peguei esse tempo para estar com família, mas me atualizando no futebol, vendo várias partidas de todas as divisões, mas agora é momento de retorno e já começamos a analisar algumas situações”, disse o treinador.

MUITA RODAGEM

Em 2021 Zé Teodoro completou 25 anos de profissão na carreira de técnico de futebol, são quase 30 clubes no qual comandou em todo o Brasil, títulos, acessos fazem parte da carreira do treinador que também coleciona um montante de troféu nos seu mais de 15 anos como atleta de futebol com passagens por gigantes do futebol brasileiro e Seleção Brasileira.

“Tive a grande oportunidade de poder jogar em grandes clubes, seleção brasileira e na carreira de técnico já estamos há 25 anos trabalhando em vários clubes de expressão com grandes conquistas e sempre me atualizando com os cursos, acompanhando as competições nacionais e internacionais e estou pronto para iniciar um novo trabalho em busca de grandes resultados e conquistas”, disse técnico Zé Teodoro.

MAIS DE ZÉ TEODORO

Ex. lateral iniciou sua carreira de atleta no Goiás-GO em 1980 onde em 05 temporadas conquistou três títulos estaduais e vdois vice campeonato e foi convocado para Seleção de base do Brasil conquistando campeonato Sul-Americano de Juniores 1980 e Tri-campeonato Toulouse, na França em 1993, foi para São Paulo e lá se consagrou com 262 jogos em seis temporadas conquistou dois títulos Brasileiro1986 e 1991, três Campeonato Paulista, 1985, 1987 e 1989, campeão do Torneio Tereza Herrera, campeão do Torneio de Guadalajara, além de vice-brasileiro e vice-paulista e com grandes atuações foi convocado para Seleção Brasileira onde foi campeão da Copa América de 1989.

COMO JOGADOR

Como atleta ainda jogou pelo Guarani-SP em 1991, Fluminense-RJ em 1992 onde conquistou o título carioca de 1993, jogou também pelo Bragantino-SP e Criciúma de 1995 a 1996 quando encerrou a carreira e no mesmo ano se tornou técnico e sua primeira equipe a comandar foi o Jataiense-GO.

AINDA COMO TÉCNICO

Zé Teodoro iniciou sua carreira como treinador pelo Jataiense, de Goiás em 1996, na sequencia ainda no estado comandou Itumbiara, Anápolis e Goiânia, saiu para comandar o Gama em 1999, abriu portas em São Paulo e comandou o Paraguaçuense, Rio Branco de Americana onde realizou uma grande campanha no Paulistão de 2001 chegando asquartas de final e no ano seguinte foi 3º colocado, foram três passagens pelo clube,, comandou também o Paulista de Jundiaí, Santo André, Portuguesa de Desportos e Guarani, Avaí-SC, Juventude-RS, Atlético Goianiense trabalhou também no Nordeste onde foi Bicampeão pernambucano com Santa Cruz em 2011/12 e acesso a Série C do Brasileiro de 2011, conquistou titulo estadual também no rival Naútico em 2004, no Ceará foi campeão cearense em 2006 e vice em 2009, no Fortaleza levantou troféu em 2010, comandando o Itumbiara-GO em 2016 levou o clube a conquista de uma vaga na Série D do Brasileiro e outro grande trabalho do treinador foi em 2017 com a Aparecidense no campeonato goiano realizou a melhor campanha na primeira fase e chegou a semifinal da competição o que lhe rendeu o prêmio de melhor técnico da competição, na sequencia dirigiu o Joinville-SC, seu último clube foi o Ferroviário-CE em 2020.