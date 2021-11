Menina de 11 anos escapa de multa de R$ 18 mil após invadir campo e ganhar camisa de CR7

Um episódio no final do empate em 0 a 0 entre Irlanda e Portugal, pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, comoveu torcedores nesta quinta-feira.

Uma pequena invasora de campo foi direto ao craque Cristiano Ronaldo, o abraçou e ganhou sua camisa enquanto ia às lagrimas. A pequena Addison Whelan virou estrela por um dia na Irlanda e escapou de uma multa pesada.