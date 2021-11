Menino com mãos gigantes viraliza no TikTok; veja

Com mais de 178 mil seguidores no Instagram, Mohhamad Asif publica diariamente fotos e vídeos dublando e dançando. Com fãs e seguidores ativos, Mohhamad compartilha o cotidiano da vida do jovem, mas o que chama atenção em sua sua página são as mãos gigantes, que chegam a ser três vezes maior do que uma mão comum.

Segundo especialistas, o garoto que aparece nos vídeos pode possuir Macrodactilia, popularmente conhecido como gigantismo digital, doença rara responsável pelo crescimento desproporcional dos dedos ou da mão. Que apesar de não apresentar riscos maiores a saúde, caso não ocorra uma parada no crescimento da região ela poderão pressionar o sistema cardiovascular e diminuir sua expectativa de vida.

Há cerca de seis anos atrás, veio a tona o caso de outro garoto, na época com oito anos, o indiano Kaleem. Ele, que viralizou com um caso bem parecido, foi diagnosticado com linfangioma, uma condição do sistema linfático que causa inflamação extrema e provoca a formação de massas em partes do corpo.

Nas redes sociais de Mohhamad Asif, seguidores questionam como ele faz atividades básicas. “Todo mundo tem a mesma pergunta? Sobre como vai caber a camiseta”, escreveu uma seguidora.

Apesar das claras dificuldades para cumprir tarefas do cotidiano, como vestir a roupa e se alimentar, a rotina mostrada em seu perfil no Instagram é sempre divertida com vídeos de humor e música.