Menor Nico é vítima de racismo na internet e desabafa: “É pesado ler esses comentários”

O cantor Menor Nico, dono de um dos maiores sucessos de 2020, a música “Amor ou o Litrão”, foi vítima de racismo na redes sociais. O adolescente de 15 anos desabafou sobre o assunto e expôs o caso para os seguidores.

“Eu sempre gosto de tá compartilhando com vocês a minha alegria, a minha diversão, mas é muito ruim ler esses comentários meu povo eu nem queria ta postando isso com vocês, porque aqui vocês vão me ver sorrindo!”, começou escrevendo.

Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, o baiano divulgou os prints das ofensas e xingamentos que vem recebendo e falou sobre o quanto é difícil ter 15 anos e “ler esses comentários”.

“Eu só tenho 15 anos e as vezes é pesado ler esses comentários, e a todos vocês que estão comigo…[emoticons] vocês me motivam a cada dia mais”, finalizou o desabafo.

No vídeo publicado, Menor Nico ainda afirmou que “vai ficar bem” e agradeceu o apoio de todos os fãs e seguidores. Rapidamente o caso repercutiu nas redes sociais, e Nico recebeu o apoio dos seguidores e de alguns artistas, como Rafinha RSQ, Carla Perez e Tays Reis.

“Não olha e nem leva nada disso pro coração! Deus te deu uma Luz e te abençoou.. isso incomoda aqueles que estão na escuridão! Seja luz sempre.. Aonde você pisar, Deus estará contigo pivetao”, escreveu o produtor musical.

“Meu amor, você é amado por todos nós. Essas pessoas maldosas são dignas de pena”, comentou Carla.