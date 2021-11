Menos é mais: confira truques para levar o minimalismo aos ambientes da sua casa

O minimalismo é um dos estilos de decoração mais queridinhos dos últimos anos. Esse estilo se baseia no ditado de que “menos é mais” e busca simplificar o dia a dia – e trazer mais aconchego para a casa. O minimalismo não existe somente na decoração, uma vez que é também um estilo de vida. Mas quando o assunto é casa, os adeptos do minimalismo apostam em objetos com acabamentos retos e nos tons neutros.

O menos é mais também envolve funcionalidade. Isso inclui a circulação das pessoas na casa e acessórios com maior praticidade e que exerçam múltiplas funções. Alguns exemplos de itens ótimos para o minimalismo são: peças multifuncionais, móveis que melhor aproveitar o espaço, objetos com maior facilidade de limpeza e manutenção.

Com certeza quando você procurou inspirações de ambientes minimalista achou casas com tons claros e neutros. Isso porque as cores influenciam diretamente na percepção de calma ou agitação de um ambiente. Para um lar minimalista, as cores mais indicadas são aquelas que transmitem tranquilidade, limpeza e luminosidade.