‘Méqui Friday’: Sanduíches do McDonald’s serão vendidos a partir de R$1,90 na Black Friday

Com a chegada da Black Friday, no dia 26 de novembro, as promoções já começam a circular por todo país. O McDonald’s vai realizar a Méqui Friday 2021 com promoções em todos os canais da rede. Os sanduíches podem sair com preços a partir de R$1,90, por meio de cupons no aplicativo, descontos no iFood e vantagens para quem paga com Mercado Pago.

De 16 a 22 de novembro, é possível garantir seu McChicken ou Duplo Barbecue por R$ 1,90, já o Big Mac ou McChicken Bacon por R$ 2,90 e o Quarterão ou Cheddar McMelt por R$ 3,90. Para aproveitar, é preciso realizar o pagamento pelo Código QR no aplicativo do Mercado Pago, onde os descontos serão aplicados automaticamente.

No aplicativo do Méqui, além de cupons de desconto, é possível garantir um cheeseburguer na faixa dos preços promocionais. Quem deseja aproveitar as ofertas sem sair de casa, o iFood também faz parte da promoção.

Até o dia 30 de novembro, dois cheeseburguer ou chicken Jr + bebida estarão com 35% de desconto. De 17 de novembro a 30 de novembro, o Big Mac, Cheddar, McChicken, Quarterão, Duplo Burguer Bacon, Duplo Barbecue, McChicken Bacon, McChicken Barbecue e McChicken Cheddar estarão com 39% de desconto. Além dessas, haverá também ofertas relâmpago no aplicativo ao longo da semana, entre sobremesas, acompanhamentos e sanduíches com preços especiais.

Este ano, a comunicação das ofertas conta com a participação do cantor Dilsinho, que estrela os filmes do McDonald’s e apresenta o hit “Ótimo Negócio”, uma versão de seu principal sucesso, que vai destacar como as promoções preparadas para essa época são perfeitas para quem ama o Méqui. Veja o vídeo aqui.

Confira os restaurantes participantes aqui.

Como pagar com o Código QR Mercado Pago

Para pagar com o Código QR, é muito simples. Basta criar uma conta no Mercado Pago, de maneira prática e rápida pelo celular. Depois, é necessário cadastrar o seu cartão de crédito ou colocar dinheiro em conta por Pix, por transferência, boleto ou ainda com recarga em uma casa lotérica. Feito isso, é preciso abrir o leitor de Código QR no aplicativo e escanear o Código QR Mercado Pago disponível no ponto de venda.