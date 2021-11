Merendeira de escola municipal em Penedo é premiada em concurso estadual

Dez receitas criativas de merendeiras alagoanas disputaram o prêmio

DECOM PMP

A grande final do 3º Concurso de Merendeiras do estado de Alagoas aconteceu neste sábado (06) e a rede municipal de ensino de Penedo teve como representante a merendeira Mônica Lisboa Santos, que com sua assistente Byanka Ribeiro, da Escola Paulo VI, garantiram o terceiro lugar.

A competição, promovida pelo Senac, Sebrae e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), aconteceu na sede do Senac Poço, em Maceió.

Mônica Lisboa disputou com outros nove profissionais dos municípios alagoanos de Arapiraca, Coruripe, Delmiro Gouveia, Maceió, Maragogi, Palmeira dos Índios, Pilar, Santana do Ipanema e Viçosa o prêmio de R$ 5 mil reais e se classificou em terceiro lugar, ganhando R$ 1.000.

A receita que levou Mônica à final do concurso regional foi o escondidinho de charque e batata doce ao creme de macaxeira.

O concurso promove a valorização das profissionais e a agricultura familiar. Todos os pratos produzidos pelas merendeiras no concurso foram produzidos somente à base de itens produzidos por este tipo de produção, cumprindo o que prevê o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Cintya Alves, Secretária Municipal da Educação, falou da importância da competição. “Esse concurso de merendeiras é muito importante para os municípios, mostrando a importância da aquisição dos itens da agricultura familiar local. Prepara as nossas merendeiras a produzir todos os dias na escola uma merenda de qualidade saudável, rica em nutrientes para nossas crianças”, ressalta.

Por Janyelle Vieira – DECOM PMP