Mesmo com acesso, time da Série B anuncia saídas de dirigente e auxiliar – Futebol Interior

Curitiba, PR, 22 (AFI) – Após acesso no Campeonato Brasileiro Série B, o Coritiba já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, comunicou as saídas de Newton Drummond, o Chumbinho, do cargo de head esportivo, e de Júlio Sérgio, que era auxilar técnico da comissão permanente do Coxa.

Drummond estava no Coritiba desde junho, enquanto Júlio era auxiliar desde janeiro. Os dois agradeceram a oportunidade. Confira as publicações deles nas redes sociais:

Agora, o Coritiba procura um substituto para reformular o departamento e planejar o elenco no retorno à elite. Alguns jogadores como o zagueiro Luciano Castán e o atacante Waguininho têm contratos até o fim do ano.

COMUNICADO SOBRE DRUMMOND (CHUMBINHO):

“Newton Drummond, que atuou como head esportivo do Coritiba Foot Ball Club nos últimos meses, deixou o futebol do clube na tarde desta segunda (22).

A diretoria agradece pela dedicação do profissional que trouxe ao Coxa sua longa experiência e bagagem ao vestiário, cooperando de forma ativa no acesso do Coxa à Serie A do Campeonato Brasileiro.

Os dirigentes torcem pelo futuro de Drummond, que com certeza seguirá a sua carreira com sucesso no futebol.”

COMUNICADO SOBRE JÚLIO SÉRGIO:

Júlio Sérgio, o auxiliar técnico da comissão permanente do Coritiba Foot Ball Club, encerrou o seu ciclo no Alto da Glória, na tarde desta segunda (22). Ele, desde que chegou colocou todo o seu profissionalismo à disposição do clube.

Os dirigentes do Coritiba agradecem a sua contribuição no trabalho do acesso do alviverde À Serie A e têm a certeza de que o profissional terá futuro brilhante no futebol.