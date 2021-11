Mesmo em meio a disputa da Copa Verde, time eliminado na Série C rescinde com meia ex-ABC – Futebol Interior

Belém, PA, 24 (AFI) – Depois de bater na trave na disputa pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu ainda tem como compromisso em 2021 o mata-mata da Copa Verde, mas apesar disso a reformulação no elenco segue acontecendo. Tanto que nesta quarta-feira (24) o Papão comunicou a saída de mais um jogador. Trata-se do meia João Paulo.

“O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta quarta-feira (24), o atleta João Paulo não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O contrato foi rescindido a pedido do meia e acatado pelo clube. A instituição agradece ao jogador pelos seus serviços prestados”, disse o clube em nota oficial.

O pedido da rescisão contratual partiu do próprio atleta e foi prontamente atendida pela diretoria. Contratado no decorrer da Série C para substituir Ruy, João Paulo não correspondeu as expectativas. Ao todo, fez 11 jogos e não marcou gols.

Além dele, também já deixaram a Curuzu depois da eliminação na Série C: Denilson, Marcelo, Marino, Paulinho, Alisson, Alan Cardoso, Luan Santos, Tcharlles, Rafael Grampola e Rildo.

AINDA EM 2021

Classificado à semifinal da Copa Verde, o Papão aguarda o vencedor do confronto entre Remo e Manaus, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30. O jogo de ida terminou em 1 a 1.