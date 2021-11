Mesmo em recuperação de lesão, meia anuncia saída do Figueirense antes do fim da Copa SC – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 02 (AFI) – Apesar de ainda estar vivo na disputa do título da Copa Santa Catarina, o Figueirense teve uma baixa confirmada nesta terça-feira (02), em pleno Feriado de Finados. Isso porque, em uma postagem nas redes sociais, o meia Rodrigo Bassini comunicou que está de saída do clube e fez questão de se despedir da torcida alvinegra.

“Obrigado, Figueirense. Foi uma honra vestir essa camisa! Agradeço todos os companheiros, comissão técnica, diretoria e torcida que sempre me trataram com muito carinho. Logo o clube estará em seu devido lugar”, escreveu o atleta.

O meio-campista, de 24 anos, tinha contrato até o final da temporada, mas como está tratando uma lesão na coxa direita, preferiu rescindir seu vínculo para finalizar a recuperação próximo da família neste final de ano, antes de definir seu futuro.

Contratado no mês de julho, Bassini fez 12 jogos com a camisa do Figueirense e marcou quatro gols. Antes de chegar ao clube catarinense, o atleta passou por Maringá, Guarani de Palhoça, Ituano, Roeselari, da Bélgica e Zacatepec, do México.