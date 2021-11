Mesmo sem entrar em campo, Chapecoense pode ter rebaixamento confirmado nesta quarta – Futebol Interior

Chapecó, SC, 10 (AFI) – Mesmo sem entrar em campo, a quarta-feira pode ser triste para a Chapecoense. Em caso de vitória do Santos no duelo com o Red Bull Bragantino, o time catarinense terá confirmado matematicamente o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os paulistas se enfrentam às 19h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 31.ª rodada.

A Chapecoense já atuou por essa rodada, em jogo antecipado com o Cuiabá, e empatou sem gols. Com 15 pontos, está na 20.ª e última posição e, restando sete jogos, só pode chegar a 36 e oito vitórias.

O Santos, é o atual 16.º, uma posição fora da zona de rebaixamento, com 35. Em caso de vitória, quem ficaria na posição seria o Bahia. Mesmo se os baianos perderem, ainda teriam 36 pontos com nove vitórias, confirmando a queda do time de Chapecó.

​Depois do empate heroico com o Flamengo, por 2 a 2, a Chapecoense agora se prepara visando o duelo com o Juventude, pela 32.ª rodada. A partida será realizada no domingo, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).