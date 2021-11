mesmo sob reclamações, apps falsos seguem no ar

Quem tentou baixar o aplicativo oficial do Auxílio Brasil nos últimos dias se deparou com um dilema. É que ao pesquisar pelo nome do programa, o cidadão é bombardeado com uma série de apps com o mesmo nome e bem semelhantes uns aos outros. Apenas um deles é o oficial. Todos os outros são falsos.

Aqui não se diz que todos os outros aplicativos são feitos por golpistas. Mas dá para dizer, no mínimo, que essa quantidade de apps disponíveis acaba confundindo a cabeça de muita gente. E há também a chance real de alguns deles serem uma espécie de fábrica de fraudes para produzir vítimas pelo país.

Não é de hoje que os usuários do programa reclamam dessa situação. Vários brasileiros estão pedindo para que a Caixa Econômica Federal ou mesmo o Ministério da Cidadania tomem ações contra essa prática. Eles são respectivamente o banco oficial e a pasta oficial do programa em questão.

Em nota enviada para o Portal de Notícias UOL, a Caixa disse que “em parceria com outros órgãos de governo, Polícia Federal e com as próprias lojas de aplicativos, monitora e atua continuamente para bloquear e desativar os serviços falsos. O banco esclarece ainda que disponibiliza orientações de segurança em seu portal da internet”.

Até a publicação deste artigo, aliás, o Ministério da Cidadania não tinha se manifestado sobre essa situação. De qualquer forma, em notas recentes, a pasta também afirma que trabalha junto com a Polícia Federal para tentar diminuir a quantidade de fraudes que existem em auxílios do Governo neste momento.



Você Pode Gostar Também:

Por que é perigoso?

Ao clicar, mesmo que por engano, em um download de um app não oficial, algumas pessoas podem ser direcionadas para golpes. Em alguns casos, bandidos usam esses links para conseguir entrar no sistema do celular dos usuários.

Em algumas outras situações, criminosos conseguem arrancar dados pessoas dessas vítimas. E aí eles usam essas informações para cometer uma série de outros crimes com o nome desses usuários.

De acordo com a Polícia Federal (PF) muitos brasileiros acabam caindo nesses golpes porque estão justamente em um momento de profundo desespero. E aí eles acabam acreditando em qualquer vantagem. É a ideia de que é menos fácil se controlar quando não se está com fome.

Como identificar o perfil oficial do Auxílio Brasil

Mas para tentar evitar cair em uma situação ainda pior, é preciso tomar algumas precauções. Existem três dicas importantes para quem vai baixar o app oficial do Auxílio Brasil daqui para frente.

O primeiro passo, aliás, é verificar o nome da plataforma. O oficial tem o nome de Auxílio Brasil CAIXA. Logo depois, é importante prestar atenção no desenvolvedor do aplicativo. Neste caso, é a própria Caixa Econômica Federal.

O app oficial do Auxílio Brasil tem os dizeres Auxílio Brasil, e o nome Brasil tem as cores verde e amarelo. O fundo, aliás, é azul. Então com essas informações vai ficar um pouco menos difícil se confundir.

De qualquer forma, o que se sabe mesmo é que vários apps que se passam pelo aplicativo oficial do Auxilio Brasil continuam nas lojas de aplicativos. E o fato é que neste momento ainda não se sabe qual vai ser o valor.