MGS abre novo edital de Processo seletivo para Agente de Campo

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para cargo de Agente de Campo, função que exige o nível fundamental incompleto.

As lotações serão nas cidades de Ribeirão das Neves, Contagem, Betim, Vespasiano, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Sabará, Santa Luzia, Belo Horizonte, Ibirité e Lagoa Santa. O salário oferecido será no valor de R$ 1.589,34, por carga horária de 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 17 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico da IBFC. O valor da inscrição está fixado em R$ 35,00.

PROVAS



Você Pode Gostar Também:

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. As avaliações serão aplicada no dia 12 de dezembro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Apoiar as atividades de fiscalização de controle de posturas, urbanístico e ambiental. Prestar ao público e a responsáveis por obras, atividades e eventos, as orientações necessárias de modo a prevenir o cometimento de infrações, conforme previsto na legislação. Auxiliar no controle dos grandes eventos culturais e esportivos. Coibir as infrações em curso, interrompendo sua execução e evitando sua efetivação. Auxiliar na colocação de lacres, tarja, fitas de isolamento e outros equipamentos necessários, nos estabelecimentos ou eventos que estejam sendo interditados. Auxiliar na instalação ou na utilização de equipamentos de medição, tais como: utilização de trenas para medição lineares, instalação de medidores de poluição veicular; entre outras atividades.

EDITAL 04/2021