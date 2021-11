MILPLAN Engenharia tem vagas de emprego; veja cargos

A MILPLAN Engenharia está disponibilizando vagas de emprego para diversas áreas de atuação. A companhia está em busca de profissionais que queiram recolocação no mercado de trabalho. Confira, a seguir, as oportunidades e todas as informações para realizar sua inscrição.

MILPLAN Engenharia está oferecendo vagas de emprego em diferentes regiões do Brasil

A empresa MILPLAN é referência em segmentos da eletromecânica. Possui quase 40 anos de atuação, sempre oferecendo aos seus clientes excelência nos resultados de construção civil e com montagens de eletromecânica em unidades de indústria.

Sua sede localiza-se na cidade de Belo Horizonte, e estão espalhadas mais de 10 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro, gerando todos os anos mais de 4.000 empregos. Entre as oportunidades disponíveis para ocupação na empresa, estão:



Encarregado ou Supervisor de Mecânica (Canaã dos Carajás);

Operador de Manipuladoras (Barão de Cocais);

Operador de Munck (Minas Gerais);

Estagiários e Engenharia (Belo Horizonte).

Todos os cargos disponíveis possuem diferentes requisitos e qualificações, inclusive as regiões de atuação. É necessário que antes de se candidatar às vagas, os profissionais leiam atentamente todas as informações que estão especificadas no link das vagas.

Preencha atentamente a todos os campos obrigatórios, principalmente aos campos de telefone e email que serão a forma que a empresa se comunicará com os selecionados.

Como realizar sua inscrição

Quer fazer parte da equipe MILPLAN Engenharia? Os candidatos que tenham interesse em participar do processo seletivo, deverão realizar sua candidatura através do site de inscrição.

