Mineiros na ponta e Z4 com finalista da Copa do Brasil. Veja a classificação do returno! – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Já indo para sua 30ª rodada, o Campeonato Brasileiro entra na reta final. Alguns que iniciaram bem, caíram de produção e outros evoluíram. O Portal Futebol Interior traz como estaria a classificação se considerado apenas o segundo turno, o que evidencia mais o momento dos times.

O líder seria o mesmo: Atlético-MG com 66,6% de aproveitamento. Surpresa fica por conta do vice-líder, o conterrâneo América. Flamengo e Inter completariam o G4.

Já na parte de baixo, o Z4 seria praticamente igual, com Grêmio, Juventude e Chapecoense. A única exceção seria o Athletico-PR, finalista da Copa do Brasil, com apenas 23% de aproveitamento.

O Sport, que hoje aparece na zona de rebaixamento, estaria em 12º lugar, mostrando que teve uma reação.

CONFIRA A TABELA DO RETURNO DO BRASILEIRÃO:

N Times PG J V E D GP GC SG % 1 ATLÉTICO-MG 20 10 6 2 2 17 8 9 66.67 2 AMÉRICA-MG 19 10 5 4 1 14 8 6 63.33 3 FLAMENGO 18 10 5 3 2 16 8 8 60.00 4 INTERNACIONAL 17 10 5 2 3 14 8 6 56.67 5 BRAGANTINO 16 11 4 4 3 17 13 4 48.48 6 CORINTHIANS 16 10 4 4 2 13 10 3 53.33 7 FORTALEZA 15 10 5 0 5 10 12 -2 50.00 8 PALMEIRAS 14 10 4 2 4 14 14 0 46.67 9 FLUMINENSE 14 10 4 2 4 10 11 -1 46.67 10 SÃO PAULO 14 10 3 5 2 8 7 1 46.67 11 CUIABÁ 14 10 3 5 2 9 9 0 46.67 12 SPORT 13 11 4 1 6 9 13 -4 39.39 13 SANTOS 13 10 3 4 3 6 9 -3 43.33 14 ATLÉTICO-GO 12 10 3 3 4 9 9 0 40.00 15 BAHIA 12 10 2 6 2 8 7 1 40.00 16 CEARÁ 12 10 2 6 2 7 9 -2 40.00 17 GRÊMIO 10 10 3 1 6 12 17 -5 33.33 18 ATHLETICO-PR 10 10 3 1 6 9 16 -7 33.33 19 JUVENTUDE 7 10 1 4 5 11 15 -4 23.33 20 CHAPECOENSE 6 10 1 3 6 9 19 -10 20.00 Fonte: https://www.mat.ufmg.br/futebol/classificacao-do-returno_seriea/