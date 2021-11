“Minha decisão é definitiva” – Futebol Interior

Criciúma, SC, 13 (AFI) – O Criciúma conquistou o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, mas nem isso valeu todo apoio ao presidente Anselmo Freitas. Tanto é verdade que ele desistiu de concorrer à reeleição.

“A minha decisão é definitiva. Não existe clima para gerir o clube sem o apoio total do Conselho Deliberativo”, disse o mandatário ao ge.

PEDIDOS!

Segundo Anselmo Freitas, o Conselho Deliberativo queria impor três nomes em sua chapa. Ele aceitou para dois cargos, mas vetou o de vice-administrativo. Sem consenso, o presidente ficou fora da corrida pela reeleição.

“Houve impasse junto a algumas pessoas do Conselho Deliberativo que queriam que eu abrisse mão de três cargos na diretoria executiva. Do vice-patrimonial e do vice-financeiro nós chegamos a um acordo, mas sobre o vice-administrativo, que é logo abaixo de mim, eu não posso abrir mão, pois é um cargo de tamanha confiança. Depois de tudo isso não tenho como manter meu nome à disposição para concorrer. Não existe clima para gerir o clube sem o apoio total do Conselho Deliberativo”, explicou.

Em 2022, o Criciúma jogará a Série B do Estadual Catarinense e a Série B do Brasileirão. O Criciúma voltou à Série B após dois anos na Série C. A campanha teve 11 vitórias, seis empates e sete derrotas. Destaque para a campanha invicta como mandante – oito triunfos e quatro igualdades.