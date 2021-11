Mirella pede o divórcio de Dynho Alves

Mirella revelou que está se divorciando de Dynho Alves. Segundo o colunista Gabriel Perline, do IG, a MC deu início no processo de separação. Confinado em ‘A Fazenda 13’, o dançarino deve assinar a papelada quando sair do reality show rural.

Em nota ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, a assessoria de Mirella enviou uma nota: “Ela deu entrada no divórcio, mas só deseja coisas boas pra ele e para todas as pessoas, o bem atrai o bem!”.