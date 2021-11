‘Miss Transex Brasil’ é presa por dopar e roubar clientes durante programas sexuais

A ‘Miss Transex Brasil 2019’, Mikaelly da Costa Martines, foi presa nesta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro. Acusada de estar à frente de uma quadrilha que rouba clientes durante programas sexuais, a modelo chamava os homens através do Instagram. As informações são do jornal Extra.

O golpe funcionava da seguinte forma: ao chegarem no motel, Mikaelly os dopava para roubar pertences, como celular, relógio e cartões.

Em um dos casos relatados ao delegado Leandro Gontijo, um homem diz ter conhecido Mikaelly em um bar, à meia-noite, no dia 16 de julho . Segundo o relato, a vítima a chamou para ir embora com ele. Ambos entraram no carro do rapaz e foram ruma a um hotel. No local, a modelo teria lhe dado uma lata de cerveja com algum tipo de substância.

Ainda de acordo com o depoimento, ele disse se recordar somente do momento em que percebeu que estava sem a carteira e o celular. Ao questionar Mikaelly, ela disse que chamaria no quarto uma amiga e, momentos depois, apareceu com seu comparsa, Alexandre Porto Furtado Júnior, que está foragido.