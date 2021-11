Se você já foi uma daquelas pessoas que só usa calça social feminina para fins coorporativos, precisamos te dar uma informação pra lá de valiosa: é possível usar esse tipo de peça para ocasiões além do trabalho. O segredo para os looks despojados com a calça social está na composição de elementos, ou seja, com itens mais informais e com cores mais vivas, dá para ousar de forma inusitada e divertida.

Confira inspirações com a calça social feminina para looks além do trabalho: