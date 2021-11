Mogi das Cruzes tem 200 vagas de emprego em supermercado

Está desempregado e é morador da cidade de Mogi das Cruzes? A rede de Supermercados Alabarce está disponibilizando mais de 200 oportunidades de emprego em sua nova loja. As vagas são para candidatos que buscam recolocação no mercado de trabalho ou oportunidade do primeiro emprego. Confira!

Supermercado Alabarce abre vagas de emprego em Mogi das Cruzes

A nova loja da rede ficará localizada na Vila Moraes, e sua inauguração acontece até o final do mês de dezembro. A seleção dos novos colaboradores está prevista para ser realizada até metade do último mês do ano. A fase de recrutamento já foi iniciada e ficará disponível até o dia 15 de novembro.

O número de vagas exatas não foram divulgados pela empresa, mas haverá contratação para 29 cargos, dentre eles estão:



Gerentes;

Caixas;

Empacotadores;

Menor Aprendiz;

Auxiliar de Limpeza;

Fiscal de Caixa;

Repositor;

Encarregado de Depósito;

Conferente;

Encarregado de Hortifruti;

Fiscais de Loja;

Cozinheira;

Auxiliar de Cozinha;

Peixeiro;

Padeiro;

Confeiteiro;

Auxiliar de Padeiro;

Encarregados de frios;

Atendentes;

Cartazista;

Assistente de RH;

Entre diversos outros.

A rede de Supermercados pretende inaugurar sua nova loja nas proximidades do natal e ano novo, mas não se sabe ao certo qual o dia exato da abertura.

A nova loja contará com 4,5 mil metros para a área de compras e mais de 200 vagas cobertas para carros no estacionamento. A rede está buscando inovação em suas novas filiais, oferecendo um maior conforto e comodidade aos seus clientes.

Como realizar sua inscrição

Aos candidatos com interesse nas vagas ofertadas em Mogi das Cruzes, podem entregar seu currículo atualizado na loja da Vila Oliveira, que fica localizada na rua Mariana Najar, número 601, ou através do e-mail: vagas@alabarce.net.br.

A empresa pede aos candidatos que especifiquem a área que desejam atuar, tanto aos que enviarem seu currículo via e-mail quanto aos que entregarem pessoalmente.

