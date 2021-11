‘Monstro do fundo do mar’: peixe raríssimo é fotografado em praia; veja foto

Um tipo raríssimo de peixe foi encontra em uma praia da Califórnia, nos Estados Unidos, que poderia ser confundido com um “monstro” do fundo do mar. O Himantolophus sagamius é conhecido no país como peixe-futebol do Pacífico.

É um peixe da ordem dos Lophiiformes – peixes ósseos, carnívoros e que ocupam principalmente as áreas mais profundas dos oceanos. Normalmente, é encontrado nadando a uma profundidade de 300 a 1,200 metros abaixo do nível do mar.

O animal tem dentes enormes e umas espécies de espinhos na lateral do corpo, capazes de o proteger de predadores. O peixe foi visto apenas em fotos, tiradas por um homem chamado Jay Beiler. Ele enviou as imagens para a emissora NBC dias depois do registro. Os pesquisadores foram alertados, mas quando chegaram ao local, o peixe já havia desaparecido. Veja as fotos:

Foto: Reprodução / Jay Beiler