Moradores de Iraquara são assaltados em imóvel de apoio para atendimento médico

Pacientes do município de Iraquara e que estavam em um imóvel em busca de atendimento médico na capital baiana, foram assaltados na madrugada desta segunda-feira (22). De acordo com informações do G1 Bahia, um homem invadiu o imóvel, deu ‘bom dia’ e na sequência deu início ao roubo.

Cerca de 30 pessoas tiveram os telefones celulares levados juntamente com pequenas quantias em dinheiro. A casa, localizada na região de Brotas, é mantida pela prefeitura de Iraquara há cinco anos. Os pacientes da região da Chapada Diamantina viajaram cerca de 450 km para fazerem consultas e exames e chegaram em Salvador por volta das 22h de domingo (21).