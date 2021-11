Morre Marília Mendonça após acidente aéreo

A morte da cantora Marília Mendonça e de outros quatro ocupantes da aeronave está confirmada. O corpo da cantora foi retirado por volta das 17h29 da tarde de sexta-feira (05/11). A cantora estava em uma aeronave bimotor, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, que caiu perto de uma cachoeira na serra de Caratinga.

A cantora realizaria um show na noite desta sexta-feira no Parque de Exposições João da Costa Mafra. Conforme apurado, 05 pessoas vieram a óbito neste grave acidente.

O jornalismo do Super Canal acompanhou de perto todo o trabalho de resgate das vítimas realizado por Parte do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar também esteve no local prestando apoio aos socorristas.

Marília Dias Mendonça nasceu em Cristianópolis, no dia 22 de julho de 1995. A trajetória de Marília começou aos 12 anos de idade, com apresentações na igreja em que freqüentava. A cantora estava no auge de sua carreira com inúmeros sucessos. Ela atingiu 03 bilhões de visualizações no Youtube.

A carreira da cantora decolou depois do single “Eu sei de cor”, que liderou o ranking Brasil Hot 100 Airplay em 2016 por seis semanas consecutivas. Com todo esse sucesso o público a apelidou de “Musa da sofrência brasileira”.

Aos 26 anos, Marília Mendonça deixou um filho de 01 ano. Um talento inenarrável, uma voz marcante e consolidada no mercado nacional como uma grande compositora. O universo musical perde uma grande voz.

O jornalismo do Super Canal presta condolências aos familiares e amigos da cantora e dos integrantes da equipe e segue na apuração dos fatos.

Fonte: Super Canal