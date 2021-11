Morre Paulinho Camafeu, percursor do Axé Music

O músico baiano Paulinho Camafeu morreu na noite da última segunda-feira (29) aos 73 anos. O cantor e compositor foi responsável por criar grandes hits do Axé Music como “Ilê Aiyê” (Que bloco é esse?) e “Fricote” com Luís Caldas, esta última deu pontapé inicial ao movimento.

Camafeu faleceu por conta de problemas cardíacos, ele estava internado no Hospital do Subúrbio, onde sofreu um infarto no último dia 23. Dois dias depois, o músico sofreu mais uma parada cardíaca e estava em estado grave.

O enterro será nesta terça-feira (30) no cemitério do Campo Santo.