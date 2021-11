Motorista morre após sofrer ataque cardíaco e colidir em poste em Maceió

Na tarde desta quinta-feira, 11, um motorista morreu após colidir o carro que dirigia em um poste no bairro do Pinheiro, próximo ao Cepa, em Maceió. Segundo informações da assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem de 44 anos, identificado como Gerson Romualdo Ferreira Bastos Junior, foi encontrado já em óbito….

Na tarde desta quinta-feira, 11, um motorista morreu após colidir o carro que dirigia em um poste no bairro do Pinheiro, próximo ao Cepa, em Maceió.

Segundo informações da assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem de 44 anos, identificado como Gerson Romualdo Ferreira Bastos Junior, foi encontrado já em óbito.

Apesar da causa da morte só poder ser confirmada após necropsia, os socorristas acreditam que o homem tenha sofrido ataque cardíaco, o que provavelmente ocasionou o acidente de trânsito.

Não há informações de outras vítimas decorrentes do sinistro, nem danos significativos ao trânsito no local.